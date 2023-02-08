В Новосибирске трамвайные пути очистили от снега после проверки прокуратуры

Фото: прокуратура НСО

Прокуратура Ленинского района Новосибирска проверила неочищенные трамвайные остановки, на которых люди не могли попасть в транспорт.

После публикаций в СМИ о неочищенных остановках от снега, из-за которых пассажиры не могли попасть в трамвай, прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что не осуществлена очистка 7 трамвайных платформ: «Микрорайон Чистая Слобода», «Облачная», «пер.Широкий», «Степная», «Метро пл. Маркса»", — сообщили в прокуратуре.

Руководителю МКУ «Ленинское» внесено представление, которое незамедлительно было рассмотрено. Сейчас остановочные платформы очищены от сугробов. Кроме этого, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, пассажиры в Новосибирске не могли попасть в трамваи из-за неочищенного снега на остановках.