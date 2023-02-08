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В Новосибирске возбуждено дело о жестоком обращении с животными

Фото В Новосибирске возбуждено дело о жестоком обращении с животными
Фото В Новосибирске возбуждено дело о жестоком обращении с животными

Фото: Pixabay.com

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в Октябрьском районе Новосибирска.

Следком в Новосибирске расследует уголовное дело о жестоком обращении с животными в Октябрьском районе города. В ходе проверки выяснилось, что часть собак находились в уличном неотапливаемом парнике. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что прокуратура начала проверку после сообщения СМИ о стае агрессивных собак.

Изначально проверку проводили следователи СУ УМВД России по Новосибирску. Однако впоследствии материалы были переданы в Следком.

Напомним, ранее жители Днепровской улицы в Новосибирске пожаловались на большую свору собак 3 февраля. По их словам, женщина развела 50 собак и выпускает их на самовыгул. Кроме этого, свора собак кидается на прохожих людей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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