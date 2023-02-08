В Новосибирской области 15 тысяч человек примут участие в «Лыжне России» 11 февраля

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм

Новосибирск готовится к проведению массовой лыжной гонки «Лыжня России».

11 февраля в Новосибирске состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». Как город готовится к одному из самых главных массовых мероприятий, рассказали в ходе пресс-конференции ТАСС.

В этом году ожидается, что участие в масштабных лыжных гонках примут более 15 тысяч человек из Новосибирска, Бердска, Искитима и города Обь.

В программе гонок запланированы дистанции на 500 м для детей от 6 до 8 лет, дистанция на 5 километров для детей 2005 г.р., и дистанция на 10 км для участников от 18 лет и старше.

Также в ходе «Лыжни России» планируется ВИП-забег на 2130 метров. В нем примут участие руководители крупных новосибирских компаний.

Гонка на 2130 метров будет состоять из 2 мероприятий: гонка, в которой смогут посоревноваться руководители новосибирских компаний, и корпоративный забег — в нем на лыжи встанут 4 участника от компании старше 18 лет, со стажем не менее полугода.

Как попасть на гонку

10 февраля с 10 до 20 часов будут работать комиссии по допуску участников на соревнования по двум адресам: стадион «Спартак», ул. Мичурина д.10, 2 этаж, правое крыло, Академгородок, торговый центр «Эдем», ул.Кутателадзе,4/4.

Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и медицинский допуск. Участникам от 18 лет необходим паспорт и медицинский допуск.

На дистанции 10 км будет работать электронная регистрация. На данной дистанции 400 участникам соревнований на комиссии по допуску будет выдан электронный чип с номером участника.

Также регистрация будет проходить и в день соревнований до начала стартов.

На базе лыжных гонок будут организованы раздевалки и камеры хранения.

Участников угостят традиционными кашей и чаем.

Рядом с местом проведения организована большая парковка.

Программа:

С 9:00 начинается регистрация участников;

В 11 часов стартует забег на 500 м серди мальчиков;

В 11:15 забег на 500 м среди девочек;

В 11:40 торжественное открытие «Лыжни России»;

В 12:00 массовый забег на 5 км;

В 12:10 гоночный старт руководителей;

В 12:15 начинается забег на 10 км;

В12:30 старт корпоративного забега компаний.

Также неизменной остается традиционная локация — зона комплекса «Готов к труду и обороне», гости мероприятия смогут принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая пройдёт на протяжении всего спортивного праздника.

Участие в «Лыжне России» также примут представители Правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что для участников «Лыжни России» запустят дополнительную электричку.