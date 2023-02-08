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В Новосибирской области отремонтируют 20 км трассы в 2023 году

Фото В Новосибирской области отремонтируют 20 км трассы в 2023 году
Фото В Новосибирской области отремонтируют 20 км трассы в 2023 году

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

По нацпроекту в 2023 году отремонтируют 20 км трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

Четыре проблемных участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, что ремонт связан с плохим покрытием и недостаточно высоким техническим уровнем дороги на отдельных участках.

В планах у дорожников заменить асфальт, обустроить дорогу и укрепить обочины.

Работы будут вестись на участках 88-96 км, 101-108 км, 48-49 км и 142-146 км.

"Опорная дорожная сеть региона планомерно приводится в нормативное состояние для создания надежной, современной транспортной инфраструктуры и обеспечения устойчивого транспортного сообщения с федеральными автодорогами и реализации транспортного потенциала восточных регионов России", — сообщил министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске беременная женщина пожаловалась на жесткую поезду в такси.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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