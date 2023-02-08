В зоопарке Новосибирска родился детёныш медоеда

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

У относительно новых обитателей Новосибирского зоопарка — медоедов — родился второй детёныш.

В Новосибирском зоопарке им. Шило родился детёныш медоеда. Об этом сообщили в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».



«Это произошло 22 декабря. Как и положено детенышам хищных животных, первые недели жизни маленького медоеда прошли в режиме максимальной скрытности и осторожности. Самка редко покидала укрытие, и о появлении на свет малыша сотрудники зоопарка узнали по характерному писку и изменении поведения самки. Сейчас кроху изредка можно увидеть: мать иногда переносит его из одного домика в другой», — рассказали в зоопарке.

Специалисты отметили, что детёныш пока не гуляет и не ест ту же пищу, что и взрослые. При этом мать никого не подпускает к малышу, из-за чего отец живёт в соседнем вольере. Медоеды поселились в Новосибирском зоопарке им. Шило в 2020 году. Два года назад у пары родился первый детёныш.

Напомним, в Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котёнок.