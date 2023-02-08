Врач из Самары объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии

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По словам врача Алексея Габриеляна, опухоль может проявлять себя в виде дискомфорта и боли в горле.
Врач, челюстно-лицевой хирург онкологического отделения опухоли головы, шеи Самарского областного клинического диспансера Алексей Габриелян объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии. По его словам, опухоль может проявлять себя в виде дискомфорта и боли в горле, пишет sovainfo.ru.
Кроме того, для исключения онкологического заболевания, хирург рекомендует обратиться к врачу при появлении осиплости, выделений из носа, незаживающих язв и образований.
Медик подметил, что нужно ответственно относиться к своему здоровью, поэтому важно исключить возможные факторы риска и вовремя проходить профосмотры и диспансеризацию для ранней диагностики рака, заключил он.
Напомним, врачи и Тольятти назвали симптомы развивающейся кисты в горле.
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