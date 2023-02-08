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общество

Врач из Самары объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии

Фото Врач из Самары объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии
Фото Врач из Самары объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии

Freepik, authors: Staras

По словам врача Алексея Габриеляна, опухоль может проявлять себя в виде дискомфорта и боли в горле.

Врач, челюстно-лицевой хирург онкологического отделения опухоли головы, шеи Самарского областного клинического диспансера Алексей Габриелян объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии. По его словам, опухоль может проявлять себя в виде дискомфорта и боли в горле, пишет sovainfo.ru.

Кроме того, для исключения онкологического заболевания, хирург рекомендует обратиться к врачу при появлении осиплости, выделений из носа, незаживающих язв и образований.

Медик подметил, что нужно ответственно относиться к своему здоровью, поэтому важно исключить возможные факторы риска и вовремя проходить профосмотры и диспансеризацию для ранней диагностики рака, заключил он.

Напомним, врачи и Тольятти назвали симптомы развивающейся кисты в горле.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

опухоль
врач
симптомы
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