Врач из Самары объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии

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По словам врача Алексея Габриеляна, опухоль может проявлять себя в виде дискомфорта и боли в горле.

Врач, челюстно-лицевой хирург онкологического отделения опухоли головы, шеи Самарского областного клинического диспансера Алексей Габриелян объяснил, как определить опухоль полости рта на ранней стадии. По его словам, опухоль может проявлять себя в виде дискомфорта и боли в горле, пишет sovainfo.ru.

Кроме того, для исключения онкологического заболевания, хирург рекомендует обратиться к врачу при появлении осиплости, выделений из носа, незаживающих язв и образований.

Медик подметил, что нужно ответственно относиться к своему здоровью, поэтому важно исключить возможные факторы риска и вовремя проходить профосмотры и диспансеризацию для ранней диагностики рака, заключил он.

Напомним, врачи и Тольятти назвали симптомы развивающейся кисты в горле.