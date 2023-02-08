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Жители Новосибирска продолжают скупать путевки в Турцию после землетрясения

Фото Жители Новосибирска продолжают скупать путевки в Турцию после землетрясения
Фото Жители Новосибирска продолжают скупать путевки в Турцию после землетрясения

Фото: Pixabay

Новосибирские турфирмы продолжают оформление путёвок в Турцию, несмотря на череду землетрясений.

Спрос на путевки в Турцию среди жителей Новосибирска не уменьшился после серии землетрясений в стране 6 февраля. Об этом Сиб.фм сообщили представители турфирм.

В компании «1001 тур» журналисту объяснили, что ни одной отмены туров после произошедшего не было. Напротив, сибиряки активно бронируют путевки в Кемер и Аланью.

В агентстве «Слетать.ру» уточнили, что заявки на отдых в Турции поступают ежедневно. Особой популярностью пользуются туры на побережье страны.

По мнению представителей турагентств, поддаваться панике не стоит, до курортного сезона еще много времени.

Ранее Сиб.фм писал о землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля 2023 года.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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