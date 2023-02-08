Жители Новосибирска сообщили о маньяке на ОбьГЭСе

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В Новосибирске местные жители распространили информацию о якобы орудующем маньяке на ОбьГЭСе.

Новосибирцы в социальных сетях распространили информацию о маньяке, который якобы орудует в Советском районе. Об этом сообщает группа «На ОбьГЭСе» во «ВКонакте». В сообществе опубликовали заявления новосибирцев в мессенджерах.

«Информация для родителей! Нам прислали в школьную группу( в полиции информация подтверждена). На обьгэсе ходит мужчина, хватает девочек, пытается затащить в машину. Заявления в полицию написаны, его ищут. Берегите детей!», — сказано в публикации.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проверяют информацию. Депутат Горсовета Светлана Каверзина в своём телеграм-канале уточнила, что районное отделение полиции опровергло заявления о маньяке, и попросила не распространять фейки.

Напомним, ранее в Новосибирске полиция проверяла сообщения в WhatsApp о маньяке с котятами.