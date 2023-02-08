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В Новосибирске задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве отчима

Фото В Новосибирске задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве отчима
Фото В Новосибирске задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве отчима

Фото: СКР НСО

В Новосибирске задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве сожителя матери.

В Новосибирске в отношении 34-летнего местного жителя возбудили уголовное дело после убийства отчима. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне вечером. Подозреваемый был в квартире с 61-летним отчимом и выпивал. Между ними произошла ссора, в результате чего мужчина взял нож и напал на сожителя своей матери. От полученных травм пострадавши скончался на месте.

«В настоящее время подозреваемый, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в СК.

Напомним, ранее житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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