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Андрей Травников выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов

Фото Андрей Травников выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов
Фото Андрей Травников выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов

Фото: nso.ru

8 февраля, в День российской науки, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по науке и образованию. Встречу посвятили реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере. В работе Совета поучаствовал Губернатор Новосибирской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников.

Глава государства предложил актуализировать стратегию научно-технологического развития страны, принятую в 2016 году.

Андрей Травников попросил президента учесть роль и статус наукоёмких территорий — наукоградов, академгородков и других научных муниципалитетов, а также придать им общегосударственную значимость.

«Очень важно, чтобы при актуализации стратегии научно-технологического развития это направление не было утрачено, даже пробрело дополнительное значение. Если в первые годы реализации текущей стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково — то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу — это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии стратегии этому нужно сохранить достойное внимание», — отметил Андрей Травников.

Фото Андрей Травников выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов 2

Учёный из Дубны Григорий Трубников поддержал губернатора и отметил, что для эффективной работы любого учёного нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура, комфортные условия для проживания и комфортная городская среда.

Владимир Путин согласился с этим и предложил заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, национальным проектам.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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