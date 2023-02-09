Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о взрыве газа в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Центральный аппарат СКР взял расследование дела о взрыве газа в новосибирской многоэтажке на контроль.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после взрыва газа в доме №39 на улице Линейной в Новосибирске. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее следователи возбудили дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в СК.

Центральный аппарат ведомства взял расследование дела о взрыве газа в новосибирской многоэтажке на контроль.

Число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Напомним, ранее митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования после взрыва дома.