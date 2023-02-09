Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования после взрыва дома

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Ранее в Новосибирске пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования в связи с взрывом бытового газа в доме 39 на Линейной.



«Со скорбью воспринял трагическое известие о гибели двух человек при обрушении подъезда жилого дома в городе Новосибирске из-за взрыва бытового газа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пострадавших. Молюсь Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он утешил родных и близких тех, кого коснулась эта беда», — высказался он.

число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

Напомним, ранее сотрудники МЧС спасли кота из-под завалов дома на Линейной.