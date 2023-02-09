В Новосибирске спасатели достали кота из-под завалов дома после взрыва газа

Фото Сиб.фм

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали о спасении кота во время разбора завалов дома на Линейной.

Спасательная операция по разбору завалов продолжается уже несколько часов. В МЧС России по Новосибирской области пока не сообщают о точном количество погибших, но неофициально их уже пять, включая двухлетнего ребёнка.

Сиб.фм уже рассказывал, что многие жильцы дома спасались, выбегая буквально в тапочках на улицу. Забившихся под кровать кошек и котов многие оставили дома. А вот одному из них, оказалось, очень повезло.

«Громкое мяуканье спасатели услышали из бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов, предположительно кот в момент обрушения был в подвале дома»,

- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Устройством жизни кота пока сильно никто не занимался, но жизни напуганного животного на данный момент ничего не угрожает, в отличие от тех хвостатых, которые в момент взрыва находились в квартирах.