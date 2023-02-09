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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Жители дома на Линейной в Новосибирске, где взорвался газ, ищут своих котов

Фото Жители дома на Линейной в Новосибирске, где взорвался газ, ищут своих котов
Фото Жители дома на Линейной в Новосибирске, где взорвался газ, ищут своих котов

Фото Оксаны Смирновой

Спасшиеся после взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске жители дома сейчас очень переживают за своих домашних животных.

Согласно последним данным, в результате обрушения двух подъездов в пятиэтажке на улице Линейной погибли уже пять человек. Тело последнего из-под завалов было извлечено в третьем часу дня.

Тем временем, те жители дома, которые находились близко к эпицентру взрыва и успели эвакуироваться очень переживают за своих животных.

Пенсионерка Римма Андреева успела вовремя покинуть частично обрушившийся дом. Однако в квартире осталась кошка Зара, которая в злополучный момент куда-то забилась.

«Очень переживаю за свою кошку. Она – пугливая, услышала шум и спряталась. А я впопыхах надела тапки и побежала на улицу, когда всё началось»,

- говорит Римма Коколыгина.

Сама пенсионерка отогревалась в пожарной машине, а потом нашла приют в пункте временного размещения. Добрые люди принесли бабушке переноску для кошки, но вернуться за ней женщина не может.

«Нас не пускают спасатели. У меня тоже остался там кот, не знаю выжил в этой разрухе или нет... Ну, кто же сейчас туда пустит», — говорили местные жители, стоя за зоной оцепления.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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