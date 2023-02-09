Тело пятого погибшего достали из-под завалов после взрыва газа в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В результате взрыва бытового газа жилом доме в Новосибирске погибли пять человек.

Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске, пишет телеграм-канал «РЕН ТВ». Ранее сообщалось о трёх жертвах ЧП.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.