В Новосибирске не будут восстанавливать дом на Линейной после взрыва

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Власти Новосибирска заявили об отсутствии планов по восстановлению дома на Линейной, жильцов переселят.

В Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

«Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса- это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято – жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — заявил глава региона.

Также Травников поручил правительству совместно с мэрией разработать меры социальной поддержки для жильцов дома. Ранее городские власти сообщали о компенсациях для пострадавших.

Три человека погибли в результате взрыва бытового газа в доме №39 на Линейной, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее было известно о двух жертвах ЧП в Новосибирске.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.