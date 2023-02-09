Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 8

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По последним данным, восемь человек стали жертвами частичного обрушения дома в Новосибирске.

Восемь человек погибли в результате взрыва газа и частичного обрушения дома на Линейной улице в Новосибирске, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Ранее было известно о семи жертвах ЧП.

Ранее сообщалось о семи погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Последней погибшей оказалась 40-летняя женщина.

Разбор завалов на месте взрыва газа и частичного обрушения дома на Линейной улице в Новосибирска планируют завершить сегодня в течение суток. Об этом в ходе брифинга вечером 9 февраля сообщил глава МЧС России Александр Куренков, который сейчас работает в регионе.

Также в Новосибирске задержали двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа. По данным СК, это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с ЧП в Новосибирске на личном контроле.