Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 8

Фото Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 8
Фото Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до 8

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

По последним данным, восемь человек стали жертвами частичного обрушения дома в Новосибирске.

Восемь человек погибли в результате взрыва газа и частичного обрушения дома на Линейной улице в Новосибирске, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Ранее было известно о семи жертвах ЧП.

Ранее сообщалось о семи погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Последней погибшей оказалась 40-летняя женщина.

Разбор завалов на месте взрыва газа и частичного обрушения дома на Линейной улице в Новосибирска планируют завершить сегодня в течение суток. Об этом в ходе брифинга вечером 9 февраля сообщил глава МЧС России Александр Куренков, который сейчас работает в регионе.

Также в Новосибирске задержали двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа. По данным СК, это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с ЧП в Новосибирске на личном контроле.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18038
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
11957
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10063
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9971
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9313
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7886
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7726
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»