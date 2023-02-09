Глава МЧС Куренков: под завалами пятиэтажки в Новосибирске могут находиться 8 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске после взрыва газа жилом доме на улице Линейной могут оставаться еще 8 человек.

До восьми человек могут находиться под завалами дома, разрушенного в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил министр МЧС Александр Куренков, прибывший в столицу Сибири после ЧП.

"Мы предполагаем, что под завалами могут находиться до 8 человек. Это информация не точная, исходим из данных о колличестве проживающих и лицах, с которыми пока не удается связаться", — сказал Куренков.

Он отметил, что вероятность найти людей живыми невысока. Это обусловлено длительным горением и низкими температурами воздуха.

"Из ста процентов — пять. Но мы всегда надеемся на лучшее", — добавил глава МЧС.

Напомним, по последним данным в результате взрыва газа погибли 7 человек, в том числе 2-летний ребенок.