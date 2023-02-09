Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Глава МЧС Куренков: под завалами пятиэтажки в Новосибирске могут находиться 8 человек

Фото Глава МЧС Куренков: под завалами пятиэтажки в Новосибирске могут находиться 8 человек
Фото Глава МЧС Куренков: под завалами пятиэтажки в Новосибирске могут находиться 8 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске после взрыва газа жилом доме на улице Линейной могут оставаться еще 8 человек.

До восьми человек могут находиться под завалами дома, разрушенного в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом 9 февраля сообщил министр МЧС Александр Куренков, прибывший в столицу Сибири после ЧП.

"Мы предполагаем, что под завалами могут находиться до 8 человек. Это информация не точная, исходим из данных о колличестве проживающих и лицах, с которыми пока не удается связаться", — сказал Куренков.

Он отметил, что вероятность найти людей живыми невысока. Это обусловлено длительным горением и низкими температурами воздуха.

"Из ста процентов — пять. Но мы всегда надеемся на лучшее", — добавил глава МЧС.

Напомним, по последним данным в результате взрыва газа погибли 7 человек, в том числе 2-летний ребенок.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17976
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
10760
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
9924
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9922
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9290
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7710
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7691
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»