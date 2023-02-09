Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Курение вейпа во время беременности повышает риск развития у ребенка диабета

Фото Курение вейпа во время беременности повышает риск развития у ребенка диабета
Фото Курение вейпа во время беременности повышает риск развития у ребенка диабета

Freepik, authors: Mykola Sosiukin

Ученые выяснили, как курение вейпа и употребление снюса при беременности отразится на будущем ребенке.

Ученые из Каролинского института провели исследование, чтобы установить, как курение вейпа и употребление снюса при беременности отразится на будущем ребенке.

Специалисты проанализировали данные 2 млн младенцев и выяснили, что у матерей, которые курили вейп или употребляли снюс во время беременности, риск внезапной смерти ребенка увеличивался на 70%, а вероятность возникновения у него диабета II типа – на 30%, пишет RuNews24.ru.

Кроме того, исследователи отметили, что даже одна порция снюса при беременности способна оказать колоссальное влияние на развитие мозга и легких ребенка.

Напомним, врач рассказала, как курение вейпов приводит к развитию рака.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

дети
курение
снюс
новорождённый
диабет
вред
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17895
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9872
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9745
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9501
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
9257
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7667
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
7484
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов