Курение вейпа во время беременности повышает риск развития у ребенка диабета

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Ученые выяснили, как курение вейпа и употребление снюса при беременности отразится на будущем ребенке.

Ученые из Каролинского института провели исследование, чтобы установить, как курение вейпа и употребление снюса при беременности отразится на будущем ребенке.

Специалисты проанализировали данные 2 млн младенцев и выяснили, что у матерей, которые курили вейп или употребляли снюс во время беременности, риск внезапной смерти ребенка увеличивался на 70%, а вероятность возникновения у него диабета II типа – на 30%, пишет RuNews24.ru.

Кроме того, исследователи отметили, что даже одна порция снюса при беременности способна оказать колоссальное влияние на развитие мозга и легких ребенка.

Напомним, врач рассказала, как курение вейпов приводит к развитию рака.