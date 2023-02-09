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общество

«Офицеры России» поддержали решение об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой

Фото «Офицеры России» поддержали решение об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой
Фото «Офицеры России» поддержали решение об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой

Фото: vk.com/liya_ahedzhakova

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой поддержал решение об исключении актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник».

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что он поддерживает решение об исключении актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник». По его словам, их организация ранее уже выступала с подобным заявлением.

«Нас возмутило, что Ахеджакова со сцены допустила ряд высказываний, уничижающих память ветеранов ВОВ и героев Советского Союза. Вследствие чего и было составлено то обращение», — объяснил председатель президиума.

Липовой отметил, что когда-то артистка была его кумиром, но из-за ее политическая позиции ей вряд ли удастся продолжить карьеру в сфере искусства.

«Если говорить непосредственно об отстранении Ахеджаковой от работы в театре, то это закономерный итог и, скорее всего, крест на карьере, даже в перспективе», — подытожил он.

Напомним, эксперт прокомментировал массовое увольнение чиновников.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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увольнение
актриса
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