«Офицеры России» поддержали решение об увольнении актрисы Лии Ахеджаковой

Фото: vk.com/liya_ahedzhakova
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой поддержал решение об исключении актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник».
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что он поддерживает решение об исключении актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник». По его словам, их организация ранее уже выступала с подобным заявлением.
«Нас возмутило, что Ахеджакова со сцены допустила ряд высказываний, уничижающих память ветеранов ВОВ и героев Советского Союза. Вследствие чего и было составлено то обращение», — объяснил председатель президиума.
Липовой отметил, что когда-то артистка была его кумиром, но из-за ее политическая позиции ей вряд ли удастся продолжить карьеру в сфере искусства.
«Если говорить непосредственно об отстранении Ахеджаковой от работы в театре, то это закономерный итог и, скорее всего, крест на карьере, даже в перспективе», — подытожил он.
Напомним, эксперт прокомментировал массовое увольнение чиновников.
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