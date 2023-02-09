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общество

Политолог предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно

Фото Политолог предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно
Фото Политолог предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно

Freepik, authors: SteveCollender

По словам политолога Владимира Шаповалова, нельзя исключать, что для Запада это может быть способом опустить высокий рейтинг главы Турции.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил, что землетрясение в Турции могли вызвать искусственно. По его словам, нельзя исключать такую версию, так как для Запада это может быть удобным способом опустить высокий рейтинг главы Турции, пишет Pravda.Ru.

Эксперт отметил, что нынешний турецкий лидер Реджеп Эрдоган является всё менее приемлемой фигурой для Запада и в виду предстоящих выборов, это может привести к достаточно серьёзной дестабилизации ситуации.

«Поэтому я бы не стал сбрасывать со счетов никакие теории, в том числе об искусственном вмешательстве в эти события», — заявил аналитик.

Напомним, землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 63 километрах от Новосибирска.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

землетрясения
природное явление
люди пострадали
Турция
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