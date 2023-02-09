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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Появилось видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа в Новосибирске

Фото Появилось видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа в Новосибирске
Фото Появилось видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа в Новосибирске

Фото: УФСБ по НСО

Подозреваемый омич рассказал в каких квартирах в доме на Линейной менял оборудование.

В Новосибирске УФСБ опубликовала видео с подозреваемым омичем.

По словам парня, он якобы работал на «Межрегионгаз Сервис», но без договора.

"Мы сами осматриваем территорию и работаем. Заключаем договор с жильцами", — сообщил он.

Напомним, «Межрегионгаз Сервис» опроверг свою причастность к взрыву дома. Подозреваемые просто представлялись сотрудниками этой компании.

Стало известно, что задержанные работали в 4, 9 и 21 квартирах дома, в котором в четверг, 9 февраля, произошел взрыв.

Как ранее писал Сиб.фм, Следователи задержали в Новосибирске двух жителей Омской области, подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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