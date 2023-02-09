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Россиянам рассказали, где провести отдых на февральских выходных

Фото Россиянам рассказали, где провести отдых на февральских выходных
Фото Россиянам рассказали, где провести отдых на февральских выходных

Freepik, authors: Jag_cz

Эксперт по туризму Александр Бандурин рекомендует полететь в Ульяновск или Самару.

Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал, где провести отдых на февральских выходных, которые продлятся с 23 до 26 февраля включительно. Он рекомендует полететь в Ульяновск или Самару, пишет Pravda.Ru.

«Сейчас очень большое количество предложений в регионах и с точки зрения зимнего отдыха, и с точки зрения познавательного туризма. Можно на Волгу полететь — Ульяновск, Самара. Можно дальше на Урал — Екатеринбург, например», — посоветовал эксперт по туризму.

Напомним, что 23 феврале в России отметят праздник День защитника Отечества. В этом году дата торжества выпадает на четверг и будет выходным днём. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, сообщили в Роструде.

Ранее Сиб.фм писал, что эксперт прокомментировал идею об отмене платы за полеты над Сибирью.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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отдых
туризм
23 февраля
длинные выходные
авиаперелёты
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