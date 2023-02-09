Строительство второй очереди новосибирского Толмачево начнется в 2024 году

Фото: Сиб.фм

Вторая очередь строительства термина новосибирского Толмачево начнется в 2024 году.

Строительство второй очереди терминала Толмачева в Новосибирске начнется в 2024 году. Об этом сообщил владелец аэропорта Роман Троценко.

По его словам, объем инвестиций — 18 млрд рублей. Площадь помещений составил около 35 тысяч кв.м.

Кроме этого, Троценко сообщил, что будет изменена форма перрона, которая позволит обслуживать все самолеты, даже широкофюзеляжные.

Строительство предусматривает снос старого терминала внутренних авиалиний аэропорта. Об этом сообщила , сотрудник ГК "Спектр" Елена Шурховецкая.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 9 февраля открыли новый терминал аэропорта Толмачёво.