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общество

Терапевт предупредила о жутком похмелье от сладкого

Фото Терапевт предупредила о жутком похмелье от сладкого
Фото Терапевт предупредила о жутком похмелье от сладкого

Freepik, authors: stock_colors

Терапевт Ольга Чиркова предупредила, что алкоголь нельзя закусывать сладким, так как оно вызывает тяжелое похмелье и «остается на боках».

Нельзя закусывать спиртные напитки сладким, так как оно вызовет долгое и тяжелое похмелье, а также «останется на боках». Об этом в беседе с изданием NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Как отмечает специалист, сначала организму придется разобраться с сахаром, а потом дезактивировать этанол.

«Очень плохая идея закусывать алкоголь сладким. Во-первых, каждая конфетка останется на боках, потому что алкоголь стимулирует выработку инсулина, во-вторых, похмелье будет более долгим, тяжелым и ярким», — объяснила терапевт.

Чиркова порекомендовала пить воду перед едой, чтобы утолить жажду и снизить аппетит. А после приема пищи нужно сделать паузу и дать пищеварению немного поработать, заключила она.

Напомним, терапевт Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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запрет
алкоголь
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