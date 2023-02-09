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В НОВАТе пройдёт бенефис артистки Анны Жаровой

Фото В НОВАТе пройдёт бенефис артистки Анны Жаровой
Фото В НОВАТе пройдёт бенефис артистки Анны Жаровой

Фото: НОВАТ

7 марта в НОВАТе пройдёт праздник музыки, танца, таланта и мастерства в честь бенефиса народной артистки России Анны Жаровой. Прима-балерина выступает на сцене уже 25 лет.

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Анна Жарова работает в труппе Новосибирского театра оперы и балета с 1997 года. За годы своей карьеры она побывала на гастролях в Испании, Португалии, Японии, Египте, Таиланде, Китае и других странах, а также участвовала в международных проектах в Южной Корее и Финляндии. Сейчас Анна имеет заимела обширный репертуар ведущих партий в классических и современных балетах.

«В этом году народная артистка России Анна Жарова празднует творческий юбилей — 25 лет на сцене. Это значимое событие не только в творческой жизни нашей ведущей солистки, но и большой праздник для нашего театра. Кульминацией юбилейного сезона Анны Жаровой, на протяжении которого зрители увидели самые успешные работы прима-балерины НОВАТа, станет её творческий вечер 7 марта. Поклонникам звезды нашего театра представится возможность увидеть новую работу Анны Жаровой и богатую праздничную программу с участием звёзд», — рассказал х Художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский.

Фото В НОВАТе пройдёт бенефис артистки Анны Жаровой 2

В программу юбилейного вечера вошёл одноактный балет Ж. Бизе — Р. Щедрина «Кармен-сюита» в хореографии Альберто Алонсо, где Анна Жарова предстанет перед зрителями в образе Кармен. Ранее артистка уже исполняла роль Кармен: она блистательно воплотила один из легендарных женских образов мировой культуры в балете классика хореографии XX в. Ролана Пети «Кармен». Премьера прошла в мае 2011 года.

Фото В НОВАТе пройдёт бенефис артистки Анны Жаровой 3

Большой дивертисмент с участием звёзд НОВАТа и солистов ведущих российских балетных компаний продолжит бенефис. На сцене театра появятся прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, премьер Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Иван Михалев, прима-балерина Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова, ведущие солисты балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета – Евгений Басалюк, Анна Гермизеева, Ольга Гришенкова, Никита Ксенофонтов, Анна Одинцова, Иван Оскорбин, Роман Полковников, Артем Пугачёв.

Фото В НОВАТе пройдёт бенефис артистки Анны Жаровой 4

Зрители увидят фрагменты классических и современных балетных постановок, среди которых «Сильфида», «Призрачный бал», «Радио и Джульетта», «Анюта» и много других сюрпризов.

Бенефис Анны Жаровой состоится 7 марта в 19:00 на Большой сцене НОВАТа. Купить билеты можно по «Пушкинской карте». Они продаются на официальном сайте театра, в мобильном приложении и в кассе НОВАТа.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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