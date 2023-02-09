В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд дома на Линейной

Фото: соцсети
В результате взрыва газа в Новосибирске разрушился подъезд.
В четверг, 9 февраля, в Новосибирске на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушился целый подъезд. Очевидцы в соцсетях пишут о большом количестве пострадавших.
Губернатор Новосибирской области поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают