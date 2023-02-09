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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд дома на Линейной

Фото В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд дома на Линейной
Фото В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд дома на Линейной

Фото: соцсети

В результате взрыва газа в Новосибирске разрушился подъезд.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушился целый подъезд. Очевидцы в соцсетях пишут о большом количестве пострадавших.

Губернатор Новосибирской области поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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