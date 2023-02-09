В Новосибирске кардиохирурги Центра Мешалкина спасли коллегу с тромбозом аорты

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Новосибирские кардиохирурги Центра Мешалкина спасли коллегу из Тюмени с тромбозом аорты.

Кардиохирурги Центра Мешалкина спасли коллегу из Тюмени с редкой патологией — тромбозом аорты. Об этом сообщили в медучреждении.

Поводом для обнаружения проблемы стал внезапный ишемический инсульт у молодой женщины. После устранения его последствий, осталась главная первопричинная проблема инсульта – массивный плавающий тромб в аорте. Как утверждают медики, это является крайне нетипичной локализацией.

"Обычно он локализуется в венозной системе, а здесь не просто в артериальной системе, а в аорте, где ток крови можно сравнить с включенным на полную мощность водопроводным краном", – объясняет хирург НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина доктор медицинских наук Олег Викторович Крестьянинов.

Каким образом тромб частично прилип к стенке сосуда и не мигрировал дальше, врачи объяснить не могут.

Также неизвестно, сколько времени пациентка жила с такой патологией в организме, но кардиохирурги Центра Мешалкина успели все устранить вовремя.

В экстренном порядке тюменские врачи запросили консультацию специалистов Центра Мешалкина по каналам телемедицины. Возглавил дистанционный консилиум генеральный директор профессор Александр Михайлович Чернявский, а также руководители ведущих отделений открытой и эндоваскулярной кардиохирургии. Специалисты приняли решение перевести пациентку в Новосибирск.

Такую патологию открыто оперировать опасно, по причине того, что искусственное кровообращение и гипотермия лишь ухудшат положение пациентки, которая перенесла инсульт.

От малейшего прикосновения тромб в любую секунду может оторваться. Это в свою очередь привело бы к ишемическому поражению любого органа.

Специалистам пришлось действовать с помощью эндоваскулярных технологий.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ее жизни ничто не угрожает. Сегодня пациентку выписали из стационара.

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