В Новосибирске пострадавшим при взрыве газа выплатят по 100 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Пострадавшие в результате ЧП в жилом доме на Линейной получат компенсацию.

Пострадавшие жильцы дома на улице Линейной, 39, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа, получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кроме того, остальные жильцы указанного дома также получат единовременные выплаты. Об этом журналистам сообщил вице-мэр Валерий Шварцкопп. Чиновник не озвучил точную сумму, однако прокурор города Роман Сивак привёл более точные данные.

«Департаментом социальной политики мэрии каждому пострадавшему члену семьи, который находится в этом доме, (принято решение выплатить — прим.ред.)в районе 32 тыс. рублей», — сообщил прокурор.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд дома на улице Линейная, 29. Очевидцы в соцсетях пишут о большом количестве пострадавших. Сообщалось об одном погибшем, позже стало известно о второй жертве ЧП. Пострадали по последним данным 11 человек.

Ранее в Новосибирске после взрыва газа отключили тепло в трёх домах на Линейной.