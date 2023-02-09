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В Новосибирске создан центр компетенций беспилотных летательных аппаратов

Фото В Новосибирске создан центр компетенций беспилотных летательных аппаратов
Фото В Новосибирске создан центр компетенций беспилотных летательных аппаратов

Фото: pixabay.com

Центр компетенций беспилотных летательных аппаратов начнет свою работу в Новосибирске.

В Новосибирске создали центр компетенций беспилотных летательных аппаратов на базе Новосибирского государственного технического университета. Об этом сообщил руководитель центра компетенций Денис Котин агентству ТАСС.

По словам Дениса Котина, основная задача для развития центра компетенций состоит в том, чтобы сделать стопроцентную локализацию отечественных комплектующих в составе беспилотных летательных аппаратов.

Также Котин отметил, что основной проблемой является замещение в области микроэлектроники.

На базе центра компетенций уже создали макетный образец микробеспилотного летательного аппарата известный как «Шмель».

Такой летательный аппарат позволяет заглянуть в недоступные для человеческого взгляда места.

Главным заказчиком и потребителем «Шмеля» является Минобороны РФ. Опытный образец будет готов в июне 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал о конструкторах из Новосибирска, которые разработали дрон для уничтожения танков.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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