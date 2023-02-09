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В Новосибирской области при раскопках нашли поселение возрастом 2800 лет

Фото В Новосибирской области при раскопках нашли поселение возрастом 2800 лет
Фото В Новосибирской области при раскопках нашли поселение возрастом 2800 лет

Фото: pixabay.com

Новосибирские археологи на территории Горловского угольного месторождения нашли поселение возрастом 2800 лет.

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН нашли поселение возрастом 2800 лет. Об этом сообщил ученый секретарь отдела спасательных археологических работ института Антон Выборнов.

По словам ученого, поселение относится к эпохе поздней бронзы и перехода к раннему железному веку. На территории были найдены фрагменты керамических сосудов.

В Чановском районе Новосибирской области найдены два курганных могильника — «Озеро Таштагол-1» и «Озеро Рыбачье», где нашли останки человека, похороненного с конем.

Больший интересен представляет погребение молодой женщины с большим набором украшений.

«Шейные украшения, украшения одежды, на поясе у нее было бронзовое зеркало, которое выполняло не только утилитарную роль», — отметил Выборнов.

Также, найдены детские погребения. Например, для десятилетнего мальчика смастерили специальный курган со рвом и подготовленной площадкой для входа.

Как ранее писал Сиб.фм, исследователи нашли «усатые» курганы в Новосибирской области по снимкам из космоса.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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