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В Новосибирской области за 40 дней на дорогах сбили 13 лосей

Фото В Новосибирской области за 40 дней на дорогах сбили 13 лосей
Фото В Новосибирской области за 40 дней на дорогах сбили 13 лосей

Фото: Евгений Шестернин/ТГ

С начала текущего года в Новосибирской области под колёсами машин погибли 13 лосей.

В Новосибирской области с начала года на дорогах погибли 13 лосей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. По его словам, все случаи произошли за предупреждающими знаками.

«Еще раз — знаки устанавливают в определенных местах, потому что животные много лет передвигаются именно по этим участкам. Миграция лосей отличается постоянством, они из года в год идут по одним и тем же путям. Как раз на путях, которые пересекают автомобильные дороги, установлены знаки «Дикие животные», чтобы водители снизили скорость и чаще смотрели по сторонам», — уточнил он.

Шестернин напомнил о непредсказуемом поведении лосей. По его словам, животное может внезапно выпрыгнуть на дорогу.

Успеть остановиться в такой ситуации можно только на небольшой скорости. Однако случаев, когда животных сбивали при соблюдении скоростного режима, в регионе не зафиксировали, подчеркнул министр.

Напомним, в Новосибирской области насчитали 1500 медведей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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