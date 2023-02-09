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общество

В Роскачетсве объяснили, какими напитками опасно запивать таблетки

Фото В Роскачетсве объяснили, какими напитками опасно запивать таблетки
Фото В Роскачетсве объяснили, какими напитками опасно запивать таблетки

Freepik, authors: Andrey Mikhaylov

По словам специалистов, многие напитки могут снизить эффективность препаратов и нанести серьезную угрозу здоровью.

Эксперты Роскачества рассказали о напитках, которыми опасно запивать лекарственные препараты. По их словам, большинство напитков могут снизить или усилить эффективность определенных лекарств, а также нанести серьезную угрозу здоровью, пишет sovainfo.ru.

Специалисты объяснили, что запивать таблетки не следует кофе, чаем, энергетиком, газировкой, молоком, соком, травами, травяными чаями и алкогольной продукцией.

Во избежание неэффективности лечения, развития осложнений и побочных реакций, препараты следует запивать обычной водой, рекомендуют в Роскачестве.

Напомним, Роскачество оценило эффективность лимона в борьбе с простудой.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

лекарства
таблетки
Роскачество
опасность
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