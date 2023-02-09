В зоне СВО погиб Алексей Девин из Новосибирской области

Фото: Администрация Бердска
В зоне спецоперации погиб житель Новосибирской области Алексей Девин.
В зоне специальной военной операции погиб житель города Бердска, Новосибирской области, Алексей Девин. Об этом сообщили на сайте администрации города Бердска.
Алексей Девин родился в Бердске 26 августа 1986 года. После того, как закончил школу №9, Алексей решил поступать в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.
В августе 2022 года Алексей поступил на военную службу по контракту. 13 января мужчина погиб, выполняя боевое задание.
По словам брат погибшего, Алексей не пришел в сознание от множественных ранений.
«В неравном бою с нацистами он до последнего оставался верен воинскому долгу и Родине...», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его брат Иван.
Церемония прощания с Алексеем Девиным состоится 10 февраля.
Ранее Сиб.фм сообщал о гибели добровольца из Новосибирской области в ходе спецоперации.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают