В зоне СВО погиб Алексей Девин из Новосибирской области

Фото: Администрация Бердска

В зоне спецоперации погиб житель Новосибирской области Алексей Девин.

В зоне специальной военной операции погиб житель города Бердска, Новосибирской области, Алексей Девин. Об этом сообщили на сайте администрации города Бердска.

Алексей Девин родился в Бердске 26 августа 1986 года. После того, как закончил школу №9, Алексей решил поступать в Новосибирское высшее общевойсковое командное училище.

В августе 2022 года Алексей поступил на военную службу по контракту. 13 января мужчина погиб, выполняя боевое задание.

По словам брат погибшего, Алексей не пришел в сознание от множественных ранений.

«В неравном бою с нацистами он до последнего оставался верен воинскому долгу и Родине...», – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его брат Иван.

Церемония прощания с Алексеем Девиным состоится 10 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал о гибели добровольца из Новосибирской области в ходе спецоперации.