Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске 9 февраля: все, что известно о трагедии с двумя погибшими

Коллаж Сиб.фм: фото корреспондентов редакции

Сегодня утром, 9 февраля, жителей дома №39 на улице Линейной в Новосибирске разбудил мощный взрыв газа: есть погибшие, 11 человек получили ранения, возбуждено уголовное дело. Сиб.фм восстановил картину случившегося.

В этот момент многие жильцы пятиэтажки спали. Хлопок прозвучал после того, как стрелка перевалила за половину восьмого утра. Многие ощутили мощный толчок. В МЧС очевидцы позвонили около 7.43, после того как увидели последствия – дыру в доме.

«К месту оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения. В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир», — почти минуту в минуту сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Уже по горячим следам из дома были эвакуированы 50 человек. Стало понятно, что обрушен и второй (соседний) подъезд. Сначала говорилось об одном погибшем и 10 пострадавших.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые оказывают содействие в эвакуации граждан, оцепили территорию вокруг дома, организовали беспрепятственный проезд специальной техники. На место происшествия прибыл начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков. Охрану общественного порядка осуществляет более 150 сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ближе к 11 утра в спасательном и правоохранительных ведомствах сообщали о двух погибших. Одну из пострадавших сотрудники МЧС достали из-под завалов, позже выяснилось, что женщина жива.

«Мы почувствовали толчок утром. Я как раз собирала ребёнка в школу. Мы живём в крайнем дальнем подъезде, но и то тряхануло», — отмечали жильцы утром 9 февраля.

После девяти жильцов дома, чьи квартиры пострадали, стали размещать в находящейся рядом школе №85. Замёрзших отпаивали чаем, и они давали показания.

В школе №85 продолжает работу штаб: правоохранители и спасатели собирают данные о жильцах всех квартир из частично обрушившегося дома. Некоторые до сих пор ничего не знают о судьбе своих родственников.

«В штабе я переговорил с одним мужчиной: в 127 квартире у него жил сын с женой. Эта квартира обрушилась, и он сейчас стоит ждёт информацию о судьбе родственников», — передаёт из штаба корреспондент Сиб.фм.

Тем временем, на помощь спасателям и правоохранителям пришли военные. Во дворе злополучного дома расчищают снег, чтобы могла подъехать техника. О мерах поддержки пострадавшим рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Я, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, губернатор... Все ответственные лица входят в штаб и принимаются соответствующие решения. Какие решения? Прежде всего здесь, на базе школы №85, открыт пункт временного размещения. Сейчас здесь 35 человек, в доме прописаны 117 человек, отдельные квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону, поиску людей. Судьба 11 человек пока не ясна. 11 человек находятся в больницах»,

- сообщил во время пресс-подхода мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также градоначальник отметил, что жители пострадавших квартир получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Более уточнённую информацию привёл прокурор Новосибирска.

«Департаментом социальной политики мэрии каждому пострадавшему члену семьи, который находится в этом доме, (принято решение выплатить — прим. ред.) в районе 32 тысячи рублей», — сообщил Роман Сивак.

В пункте временного размещения жильцов пострадавших квартир напоили и накормили. Как сообщает корреспондент Сиб.фм, сейчас почти все из них разъехались по родственникам. Корреспонденты нашей редакции продолжают работать на месте.