В Новосибирске жителей дома, где взорвался газ, разместили в школе №85

Фото Оксаны Смирновой

После взрыва на улице Линейной создан штаб, а погорельцев разместили в ближайшей школе №85. Там сейчас находятся и представители городской и областной власти.

На месте сейчас работают все экстренные службы. Сообщалось, что почти сразу погибли 2 человека. На месте трагедии сейчас работает корреспондент Сиб.фм.

- Погорельцев разместили в спортзале. Дают им чай, в это время записывают их показания. С ними сейчас работают следователи и прокуроры,

- сообщил корреспондент Сиб.фм.

Напомним, утром 9 февраля взрыв прогремел в пятиэтажке по адресу улица Линейная,39. В результате обрушился целый подъезд. Сначала сообщалась информация, что из-под завалов вынесли тела двух погибших. Однако по уточнённым данным, один из них всё-таки выжил.