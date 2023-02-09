В Новосибирске жителей дома, где взорвался газ, разместили в школе №85

Фото Оксаны Смирновой
После взрыва на улице Линейной создан штаб, а погорельцев разместили в ближайшей школе №85. Там сейчас находятся и представители городской и областной власти.
На месте сейчас работают все экстренные службы. Сообщалось, что почти сразу погибли 2 человека. На месте трагедии сейчас работает корреспондент Сиб.фм.
- Погорельцев разместили в спортзале. Дают им чай, в это время записывают их показания. С ними сейчас работают следователи и прокуроры,
- сообщил корреспондент Сиб.фм.
Напомним, утром 9 февраля взрыв прогремел в пятиэтажке по адресу улица Линейная,39. В результате обрушился целый подъезд. Сначала сообщалась информация, что из-под завалов вынесли тела двух погибших. Однако по уточнённым данным, один из них всё-таки выжил.
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