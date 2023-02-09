Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске жителей дома, где взорвался газ, разместили в школе №85

Фото В Новосибирске жителей дома, где взорвался газ, разместили в школе №85
Фото В Новосибирске жителей дома, где взорвался газ, разместили в школе №85

Фото Оксаны Смирновой

После взрыва на улице Линейной создан штаб, а погорельцев разместили в ближайшей школе №85. Там сейчас находятся и представители городской и областной власти.

На месте сейчас работают все экстренные службы. Сообщалось, что почти сразу погибли 2 человека. На месте трагедии сейчас работает корреспондент Сиб.фм.

- Погорельцев разместили в спортзале. Дают им чай, в это время записывают их показания. С ними сейчас работают следователи и прокуроры,

- сообщил корреспондент Сиб.фм.

Напомним, утром 9 февраля взрыв прогремел в пятиэтажке по адресу улица Линейная,39. В результате обрушился целый подъезд. Сначала сообщалась информация, что из-под завалов вынесли тела двух погибших. Однако по уточнённым данным, один из них всё-таки выжил.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17795
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9808
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9357
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9202
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8676
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
7634
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
7153
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов