«Баба, а твой дом не взорвется?»: пенсионерка из Новосибирска рассказала о страхе внука после ЧП на Линейной

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Уцелевшие после взрыва газа жильцы пятиэтажки на улице Линейной в Новосибирске рассказали о первым минутах трагедии.

9 февраля в Новосибирске произошел взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39, в результате которого погибли 13 человек. Семьи жертв ЧП получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, остальные пострадавшие могут рассчитывать на выплаты до 400 тысяч рублей.

Но сами уцелевшие новосибирцы признают — главное, что остались живы.

«Сутки прорыдала»

Людмила, жительница 3-го подъезда, рассказала, что утром 9 февраля не сразу поняла, что произошло.

«Казалось, что не такого масштаба катастрофа. Мы даже не поняли, что произошло. Брат, Миша, говорит: «Да ладно, там ничего страшного». Выходим на улицу, а там полдома нет, все разбито, загорелось все за 5 минут наверное. Сначала просто взрыв произошел, а потом началось возгорание и все полыхнуло там», — рассказала Людмила.

Бабушка Людмилы успела вынести из квартиры документы, но самое ценное спасти не смогли: дома осталась 3-летняя кошка Герда.

«Сутки я прорыдала, не ела все это время, переживала за кошку. Сегодня ее спас один пожарный. Ее нашли в квартире за шкафом. Когда ее вынесли, я подумала, что она окоченела, что она мертвая. А отец смотрит и кричит: «Живая, живая!» и заплакал от счастья. Я бросилась на шею пожарному и поблагодарила его", — поделилась женщина.

«Дымище, огонь, страшно!»

Анатолий проживал в 4 подъезде дома № 39 на улице Линейной. Ночь перед ЧП они с супругой находились в соседнем доме — оттуда и наблюдали за происходящим.

«В полвосьмого как тряхануло! Выглянул в окошко — у подъезда тишина, никого не видно, вышел на балкон, а там огонь, подумал, наверное, квартира горит. А потом стук в двери и крики: «Выбегайте быстрее отсюда». Вышли на улицу, а там дымище, огонь, страшно», — поделился Анатолий.

Недавно мужчина с супругой закончили в квартире ремонт. Сибиряк надеется, что без жилья их не оставят.

«Внук теперь боится, что и мой дом взорвется»

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что взрыв жилого дома произошел на глазах ее внука.

«Моя дочь живет в этом доме, в первом подъезде. Утром, в момент взрыва, она только вышла с сыном из дома, немного прошли и — взорвалось. Сейчас они живут у меня. В страшном сне это не увидишь. Внук теперь боится, что и мой дом взорвется, говорит: «Баба, а твой дом не взорвется?», а я ему отвечаю: «Ты что, родненький, у нас же нет газа».

Ранее, врачи рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа.