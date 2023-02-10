Врачи рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В больницах остаются семь пострадавших при взрыве газа в Новосибирске, двое из них — в реанимации.

В медицинских учреждениях Новосибирска находятся семь пострадавших после взрыва газа и частичного обрушения дома №39 на Линейной улице. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

«Двое пациентов остаются в реанимации, их состояние стабильное тяжелое. Ещё двое, после обследования и оказания необходимой помощи, были выписаны на амбулаторный этап лечения. Всем пациентам оказывается вся необходима медицинская помощь. Тактика лечения согласована в режиме телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром им. Пирогова», – отметила Лада Шалыгина.

Заместитель главного врача областной больницы Елена Стрельцова добавила, что в реанимации находятся мать и сын. Их состояние специалисты оценивают как тяжёлое. У обоих зафиксированы термические ожоги, а женщину недавно перевели на самостоятельное дыхание, отметили в больнице. По данным врачей, в реанимации мать и сын пробудут как минимум до понедельника — медики следят за их состоянием.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 13 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов.