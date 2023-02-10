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В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов

Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов
Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опубликованы страшные фотографии взорвавшегося дома на улице Линейная, 39.

В Новосибирске завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек, еще 21 человек пострадал.

Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 2

Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 3
Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 4
Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 5
Сейчас спасатели покинули место происшествия. Остались только правоохранительные органы.

Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 6
Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 7
Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 8
Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 9

В Новосибирской области в пятницу, 10 февраля, объявили день траура.

Фото В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов 10

Сиб.фм собрал все подробности, известные на данный момент.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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