В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опубликованы страшные фотографии взорвавшегося дома на улице Линейная, 39.

В Новосибирске завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек, еще 21 человек пострадал.











Сейчас спасатели покинули место происшествия. Остались только правоохранительные органы.













В Новосибирской области в пятницу, 10 февраля, объявили день траура.





Сиб.фм собрал все подробности, известные на данный момент.