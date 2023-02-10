В Новосибирске опубликованы 10 кадров разрушенной пятиэтажки после разбора завалов

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске опубликованы страшные фотографии взорвавшегося дома на улице Линейная, 39.
В Новосибирске завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек, еще 21 человек пострадал.
Сейчас спасатели покинули место происшествия. Остались только правоохранительные органы.
В Новосибирской области в пятницу, 10 февраля, объявили день траура.
Сиб.фм собрал все подробности, известные на данный момент.
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