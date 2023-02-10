Вторые сутки после взрыва: найдены тела 14 погибших, в Новосибирске объявлен траур

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области, Сиб.фм, УФСБ по НСО

10 февраля в Новосибирской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Линейной. Жертвами ЧП стали 14 человек, еще 21 человек пострадал.

В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим в результате взрыва и частичного обрушения пятиэтажки на улице Линейной, 39. По последним данным, 14 человек скончались, еще более 20 пострадали. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Соболезнования

В Новосибирске к месту разрушенной пятиэтажки несут цветы и игрушки — неравнодушные жители скорбят вместе с теми, в чьи семьи пришла беда.

В пятницу, 10 февраля, на зданиях всех государственных учреждений будут приспущены флаги, в регионе отменены все запланированные массовые развлекательные мероприятия.

«Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — прокомментировал решение об объявлении траура губернатор области Андрей Травников.

Также слова поддержки семьям погибших и пострадавших 10 февраля выразил президент России Владимир Путин.

"Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается", — отметил глава государства.

Соболезнования выразили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова.

Помощь пострадавшим

Власти оказывают всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Сегодня с 10.00 до 18.00 в школе № 85 (Красный проспект, 83/1) пройдет комплексная консультация для пострадавших при частичном обрушении дома по адресу: ул. Линейная, 39.

Консультации проведут специалисты:

• администрации Центрального округа;

• департамента по социальной политике мэрии;

• департамента образования мэрии;

• департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска;

• департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии;

• департамента строительства и архитектуры мэрии;

• департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии и другие.

Помочь семьям пострадавших могут и рядовые новосибирцы.

Предметы первой необходимости и другая помощь принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора). Собранные вещи, которые неравнодушные горожане предоставили жильцам дома № 39 на ул. Линейной, также будут перемещены туда. Информацию о необходимой помощи можно уточнить в отделении срочного социального обслуживания по телефону: 217-94-73, или у руководителя филиала КЦСОН Центрального округа: 225-77-70.

Также в Новосибирске открыта «горячая линия». На телефон доверия Главного управления МЧС по региону 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе.

На «горячей линии» родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов.

Дело лже-газовщиков

Кадр из видео УФСБ по НСО

После взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске задержали жителей Омской области.

Задержанными подозреваемыми являются 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун из Омской области. Об этом сообщает РЕНТВ со ссылкой на источник.

По данным источника издания, их официальное место работы "Урбах" — омская городская газовая служба.

Ирина ранее была судима по статье "побои".

Напомним, в Новосибирске УФСБ опубликовало видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа, где омич рассказал, что якобы работал на «Межрегионгаз Сервис», но без договора. Кроме этого, он назвал в каких квартирах делали газовое оборудование — 4, 9 и 21.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайством об избрании меры пресечения.