Мэр Новосибирска Локоть выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве дома

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Локоть рассказал о мерах поддержки пострадавшим от взрыва газа на Линейной, 39.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким жертвам частично взорванной пятиэтажки.

"Скорблю по жертвам трагедии в доме на ул. Линейной, 39. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Сегодня в Новосибирске объявлен траур", — написал Локоть в свое тг-канале.

Также он рассказал, что мэрия города приняла все меры по расселению жильцов. Пострадавших разместили в помещения социальной сферы. Для проживания предоставляются квартиры из муниципального маневренного фонда.

"Муниципалитетом будет оказана финансовая поддержка семьям погибших и всем пострадавшим в этой страшной трагедии", — добавил он.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 10 февраля начался день траура по погибшим при взрыве газа.