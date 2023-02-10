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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Мэр Новосибирска Локоть выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве дома

Фото Мэр Новосибирска Локоть выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве дома
Фото Мэр Новосибирска Локоть выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве дома

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Локоть рассказал о мерах поддержки пострадавшим от взрыва газа на Линейной, 39.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким жертвам частично взорванной пятиэтажки.

"Скорблю по жертвам трагедии в доме на ул. Линейной, 39. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Сегодня в Новосибирске объявлен траур", — написал Локоть в свое тг-канале.

Также он рассказал, что мэрия города приняла все меры по расселению жильцов. Пострадавших разместили в помещения социальной сферы. Для проживания предоставляются квартиры из муниципального маневренного фонда.

"Муниципалитетом будет оказана финансовая поддержка семьям погибших и всем пострадавшим в этой страшной трагедии", — добавил он.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 10 февраля начался день траура по погибшим при взрыве газа.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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