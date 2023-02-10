В Новосибирской области 10 февраля начался день траура по погибшим при взрыве газа

10 февраля в Новосибирской области объявлен днем траура по погибшим в результате обрушени жилого дома.
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура в связи с гибелью 12 человек в результате взрыва газа в жилом доме на Линейной, 39.
В пятницу на зданиях всех государственных учреждений будут приспущены флаги, в регионе отменены все запланированные массовые развлекательные мероприятия.
«Произошедшее сегодня обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Уверен, причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание», — прокомментировал решение об объявлении траура губернатор области Андрей Травников.
Также слова поддержки семьям погибших и пострадавших 10 февраля выразил президент России Владимир Путин.
"Я и все, кто здесь сегодня собрался, выражаем искренние слова соболезнования семьям пострадавших и поддерживаем всех, кто в этом нуждается", — отметил глава государства.
Как ранее писал Сиб.фм соболезнования в связи с гибелью 12 человек выразила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
"Я просто хочу сказать, что это одна из самых страшных трагедий в нашем городе за последнее время! Тяжело найти слова. Только скорбь", — написала Терешкова в своём телеграм-канале.
Напомним, новосибирцы несут цветы к месту гибли людей после обрушения дома на улице Линейной.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования в связи с взрывом бытового газа в доме 39 на Линейной.
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