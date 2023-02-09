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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома на Линейной

Фото Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома на Линейной
Фото Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома на Линейной

Фото: МК-Новосибирск

В Новосибирске возле разрушенной пятиэтажки создали стихийный мемориал.

В Новосибирске продолжают разбирать завалы рухнувшей пятиэтажке на Линейной. До восьми человек могут находиться под плитами до сих пор. Спасатели работают без перерывов.

"Мы предполагаем, что под завалами могут находиться до 8 человек. Это информация не точная, исходим из данных о количестве проживающих и лицах, с которыми пока не удается связаться", — сообщил министр МЧС Александр Куренков.

Новосибирцы возле дома создали стихийный мемориал — кто-то принес первые цветы.

Напомним, в Новосибирске задержали подозреваемых по делу о взрыве газа. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

Сиб.фм собрал все подробности ЧП, известные на данный момент.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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