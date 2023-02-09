Жители Новосибирска несут цветы к месту обрушения дома на Линейной

Фото: МК-Новосибирск
В Новосибирске возле разрушенной пятиэтажки создали стихийный мемориал.
В Новосибирске продолжают разбирать завалы рухнувшей пятиэтажке на Линейной. До восьми человек могут находиться под плитами до сих пор. Спасатели работают без перерывов.
"Мы предполагаем, что под завалами могут находиться до 8 человек. Это информация не точная, исходим из данных о количестве проживающих и лицах, с которыми пока не удается связаться", — сообщил министр МЧС Александр Куренков.
Новосибирцы возле дома создали стихийный мемориал — кто-то принес первые цветы.
Напомним, в Новосибирске задержали подозреваемых по делу о взрыве газа. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.
Сиб.фм собрал все подробности ЧП, известные на данный момент.
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