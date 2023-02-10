В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек

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Спасатели МЧС завершили работы у частично разрушенного дома на Линейной,39.

Спасатели МЧС завершили разбор завалов жилого пятиэтажного дома в Новосибирске, где произошел взрыв газа. Всего погибло 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Работы закончились в 8:18 по местному времени.

Кроме этого, в МЧС добавили, что для ликвидации последствий взрыва газа было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Напомним, 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Линейной. Жертвами ЧП стали 13 человек, еще 21 человек пострадал.