Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек

Фото В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек
Фото В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек

Фото: Сиб.фм

Спасатели МЧС завершили работы у частично разрушенного дома на Линейной,39.

Спасатели МЧС завершили разбор завалов жилого пятиэтажного дома в Новосибирске, где произошел взрыв газа. Всего погибло 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы закончились в 8:18 по местному времени.

Кроме этого, в МЧС добавили, что для ликвидации последствий взрыва газа было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Напомним, 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Линейной. Жертвами ЧП стали 13 человек, еще 21 человек пострадал.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18264
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
14069
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
10424
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
10163
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9411
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8245
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
7801
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»