В Новосибирске выжившая кошка Гера ночевала в разрушенном доме

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске спасли кошку, которая сутки просидела за шкафом в разрушенном доме на Линейной.

В Новосибирске завершились работы по разбору завалов дома на Линейной, где погибли 13 человек.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, из 3 подъезда спасли кошу Геру, которая все время пряталась за шкафом.

"Когда её выносили, мне показалось, что она окоченела, но спасатели сказали, что живая. Это чудо какое-то!", — делится эмоциями хозяйка Геры Людмила.

Сама женщина провела эту ночь в гостинице, куда расселили пострадавших на время разбора завалов.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор НСО Травников поручил определить порядок доступа в квартиры на Линейной.