Дочь задержанной после взрыва в Новосибирске женщины рассказала о напарнике матери

В Новосибирске по делу о взрыве газа в жилом доме задержана жительница Омской области Ирина Урбах. Дочь женщины узнала о судьбе матери из новостей.

Дочь Ирины Урбах, которая 9 февраля была задержана по делу о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, рассказала о работе своей матери.

В беседе с журналистом Сиб.фм девушка уточнила, что мать живет в Омске, а в Новосибирске находилась по работе.Вместе с напарником Урбах предлагала клиентам свои услуги по смене газового оборудования.

Зачем они представлялись сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», Яна пояснить не смогла.

"Я ничего не знаю. Я все то же самое слышала только с новостей", — отметила собеседница.

Девушка добавила, что правоохранительные органы не связывались с ней по делу матери.

В пятницу, 10 февраля, Ирина Урбах в суде рассказала, что, действительно, вместе с напарником отрабатывала несколько заявок. Работы проводились в доме № 39 на улице Линейной и соседней пятиэтажке.