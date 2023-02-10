Дочь задержанной после взрыва в Новосибирске женщины рассказала о напарнике матери

В Новосибирске по делу о взрыве газа в жилом доме задержана жительница Омской области Ирина Урбах. Дочь женщины узнала о судьбе матери из новостей.
Дочь Ирины Урбах, которая 9 февраля была задержана по делу о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, рассказала о работе своей матери.
В беседе с журналистом Сиб.фм девушка уточнила, что мать живет в Омске, а в Новосибирске находилась по работе.Вместе с напарником Урбах предлагала клиентам свои услуги по смене газового оборудования.
Зачем они представлялись сотрудниками «Межрегионгаз Сервис», Яна пояснить не смогла.
"Я ничего не знаю. Я все то же самое слышала только с новостей", — отметила собеседница.
Девушка добавила, что правоохранительные органы не связывались с ней по делу матери.
В пятницу, 10 февраля, Ирина Урбах в суде рассказала, что, действительно, вместе с напарником отрабатывала несколько заявок. Работы проводились в доме № 39 на улице Линейной и соседней пятиэтажке.
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