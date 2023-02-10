Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии за убийство

Фото: пресс-служба Басманного суда

В Подмосковье суд огласил приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и трём его подельникам – Марату Кадырову, Андрею Палею и Андрею Карепову.

Дело бывшего губернатора Хабаровского края вышло на финишную прямую в начале февраля. 8 февраля в Люберецком суде Подмосковья прокурор выступил с обвинительной речью и запросил для Сергея Фургала 23 года тюремного заключения.

Экс-губернатора, а также его подельников Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова обвинили в организации серии заказных убийств бизнесменов.

Согласно материалам дела, Сергей Фургал готовил покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Нашли оперативники у экс-главы края и арсенал оружия, который он незаконно хранил.

Процесс шёл больше двух лет, свою вину бывший губернатор отрицал на всех этапах следствия. Однако суд нашёл эпизоды доказанными.

"Назначить Кадырову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Палею наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, Карепову в виде лишения свободы на срок 21 год", — говорится в решении суда.