Эксперт объяснил, как визит Зеленского в Евросоюз отразится на ходе СВО

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

По мнению политолога Андрея Кортунова, это никак не отразится на ходе спецоперации.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил, как визит Зеленского в Евросоюз отразится на ходе СВО. По его мнению, это не повлечет за собой особых изменений, пишет Pravda.Ru.

«Скорее всего, визит Зеленского подхлестнёт ЕК на принятие дополнительного пакета антироссийских санкций к годовщине начала СВО. Но, конечно, переоценивать это не следует», — считает Кортунов.

Политолог добавил, если предположить, что как-то это повлечёт увеличение военной помощи украинцам со стороны стран-членов Евросоюза, то на каком-то этапе СВО это может повлиять.

«Но мы понимаем, что это всё не происходит быстро. Даже если какие-то решения будут приняты быстро, то выполнятся они будут в течение достаточно длительного времени», — подытожил он.

Напомним, военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО.