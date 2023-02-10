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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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общество

Эксперт по ЖКХ разъяснил, как можно было предотвратить взрыв газа в Новосибирске

Фото Эксперт по ЖКХ разъяснил, как можно было предотвратить взрыв газа в Новосибирске
Фото Эксперт по ЖКХ разъяснил, как можно было предотвратить взрыв газа в Новосибирске

Freepik, authors: Lucas Ninno

По словам эксперта по ЖКХ Виктора Федорука, предотвратить взрыв газа и множество смертей можно было при своевременной замене газового оборудования.

Ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук разъяснил, как предотвратить взрыв газа . По словам специалиста, предотвратить взрыв газа и множество смертей можно было при своевременной замене газового оборудования, пишет Pravda.Ru.

«Если мы перейдем на новые плиты, которые самоотключаются, если мы поставим в каждых квартирах сигнализаторы, которые перекрывают газ и сигнализируют об утечках, тогда, наверное, взрывы прекратятся», — считает эксперт.

Кроме того, Федорук не верит, что обслуживающая организация могла не обратить внимание на поломку оборудования, которая и привела к взрыву.

«Это надо быть совсем идиотом, чтобы нарочно не выполнить регламентные работы и получить смерть потребителя твоего продукта», — подытожил он.

Напомним, в Госдуме рассмотрят законопроект об обслуживании газового оборудования.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
ЖКХ
газ
взрыв
оборудование
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