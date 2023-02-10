Мать с ребёнком находятся в реанимации после взрыва газа в Новосибирске

Фото автора

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших из дома №39 на улице Линейная, где взорвался газ.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области, только за первые 5 минут с момента взрыва газа на место приехали 19 карет скорой помощи. Первыми, кого спасли медики, была мама и ребёнок-подросток. Сейчас это одни из самых тяжёлых пациентов, которые находятся в реанимации областной больницы.

"Женщина и подросток получили и травмы, и ожоги. У подростка объем поражения порядка 12% тела, у женщины — 5%. У женщины динамика положительная, сегодня она переведена на самостоятельное дыхание, хотя риски еще сохраняются", — рассказала о состоянии пациентов заместитель главного врача областной больницы Елена Стрельцова.

Сейчас мама с ребёнком продолжают находиться в реанимации областной больницы, показаний для перевода в другие медицинские учреждения – нет. О выписке пациентов врачи пока также ничего не говорят.

Всего в областной больнице находятся три пациента. С женщиной и её сыном лежит ещё один мужчина, у которого обожжено 2% тела. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ещё пять пострадавших находятся на лечении в городской клинической больнице, НИИТО и больнице №34.

Напомним, первую помощь всем пострадавшим оказывали также в медпункте, который открыли в школе неподалёку от трагедии.